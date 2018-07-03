Ещё
Чем опасно автозаполнение паролей в iOS 12
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чем опасно автозаполнение паролей в iOS 12 

Apple Insider 3 июля 2018
Фото: Apple Insider
Новая функция автозаполнения в iOS 12 может представлять опасность для пользовательских данных, пишет 9to5Mac со ссылкой на экспертов в области информационной безопасности. По словам специалистов, нововведение можно использовать в мошеннических целях, и пользователям необходимо быть внимательными с сайтами, которые они посещают.
Сообщается, что мошенник может создать форму для подтверждения ввода SMS-сообщения, после чего специальный скрипт перехватит код из сообщения для получения доступа к данным пользователя. Эксперты утверждают, что таким образом злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банкингу.
Неважно, банковское это приложение или мессенджер — код автоматически вставится из уведомления от приложения «Сообщения», как только вы нажмете кнопку под клавиатурой. Так, например, если вам придет проверочное SMS от банка, оно вставится в адресную строку. Ранее для этого приходилось вручную копировать и вставлять код.
Речь идет о так называемой «атаке посредника», когда злоумышленник тайно ретранслирует полученный код себе. Чтобы не попасть на уловку мошенников, необходимо проверять сайты, на которых осуществляется оплата услуг.
Последние новости
Более 70 млн аккаунтов заблокировал за два месяца Twitter Как решить проблемы с батареей на iOS 11.4 Вышла iOS 12 beta 2 для всех желающих
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили3
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
Россия может остаться без военного транспортника26
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»76
На Украину надвигается катастрофа358
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение