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В Италии кот прославилcя, «испортив» фотографии в Google-картах
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В Италии кот прославилcя, «испортив» фотографии в Google-картах 

РИА Новости 3 июля 2018
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Италии кот попал на панораму Рима в Google-картах. Первыми на необычные кадры обратили внимание пользователи портала Reddit.
"Сэр, вам есть, что задекларировать?", — пошутили в комментариях в публикации.
Пользователи Reddit также указали, что на фотографиях запечатлен Торре-Аргентина — особый кошачий заповедник. После раскопок в 1929 году римские коты массово переселились на это место, пишет Atlas Obscura. В разные годы в Торре-Аргентине проживали от 90 до 250 животных.
Ежедневно десятки туристов приходят к заповеднику, чтобы посмотреть на отдыхающих котов, пожертвовать средства на их пропитание или даже забрать себе.
Животные неоднократно попадали на снимки Google Maps. Так, в апреле на панораме японской префектуры Кагосима была замечена собака, преследующая автомобиль Google Street View.
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