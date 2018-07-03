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Нарушающие авторские права приложения заблокируют
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Нарушающие авторские права приложения заблокируют 

Парламентская газета 3 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Приложения, которые нарушают авторские права, будут блокироваться. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении соответствующий законопроект.
Поправки должны быть внесены в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Они уточняют список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского содержания.
«Данная законодательная инициатива была подготовлена совместно с авторским сообществом. Дело в том, что в последнее время правообладатели, защищая свои авторские права в судах, стали сталкиваться с проблемой, когда в действующем Законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» рассматриваются различны подходы к толкованию термина «информационный ресурс». Чтобы устранить правовую неопределённость, нами как раз и внесены изменения и дополнения», — рассказала один из авторов документа Марина Мукабенова.
Статью 15 закона дополнят терминами «программное приложение» и «владелец программного приложения».
По словам председателя думского Комитета Леонида Левина, все поступившие к документу замечания будут учтены перед вторым чтением.
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