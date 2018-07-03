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Японский мессенджер Line запускает криптовалютную биржу
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Японский мессенджер Line запускает криптовалютную биржу 

Investing.com Россия 3 июля 2018
Японское приложение для обмена сообщениями Line запускает криптовалютную биржу в июле в Сингапуре.
Обменник под названием Битбокс будет предоставлять возможность торговать 30 различными валютами, включая биткойн, эфир, Bitcoin Cash и Litecoin.
В день запуска трейдинг будет доступен на 15 языках. Торговля недоступна в Японии или США, где Line все еще пытается устранить барьеры, связанные с законодательством.
Line насчитывает около 200 миллионов активных пользователей в Азии.
Другие мессенджеры ранее отважились сделать первые шаги в сторону криптовалютного рынка.
Телеграм привлек 1,7 млрд долларов от частных инвесторов за проект цифровой валюты, а Кик запустил цифровую валюту через ICO.
Существует распространенное мнение о том, что Facebook (NASDAQ:FB) рассматривает создание цифровой валюты для своего приложения для обмена сообщениями.
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