Рекрутинговый стартап MeetFrank привлек €1 млн на чат-бота для пассивного поиска работы

Создатели рекрутингового приложения MeetFrank, внедрившие технологии машинного обучения в чатбот для пассивного поиска работы, привлекли €1 млн на расширение на рынке Европы. Об этом пишет TechCrunch.

В инвестиционном раунде приняли участие фонды Hummingbird VC, Karma VC и Change Ventures. Привлеченные средства позволили стартапу выйти на рынок Германии

Латвии и Компанию MeetFrank основали в сентябре 2017 года. Уже сейчас у проекта 125 тыс. активных пользователей в Эстонии Литве , а также Финляндии Швеции . Решения MeetFrank используют около 2 тыс. компаний. Клиентами компании выступают стартапы и крупные компании, разрабатывающие собственные программные продукты.

Каарел Холм

сооснователь MeetFrank

«Сейчас мы сосредоточены на компаниях, связанных с технологиями … Около 50% позиций — инженерные специальности, а оставшиеся 50% — должности в маркетинге, продажах, клиентской поддержке, управлении проектами и продуктами, а также юридические должности и позиции, связаны с анализом данных».

Соискателям MeetFrank предлагает скачать приложение, в котором чат-бот по имени Фрэнк спрашивает человека о его навыках и опыте работы, а также просит указать текущую должность и зарплату. Приложение спрашивает пользователя о том, что может убедить его сменить место работы (человеку предлагаются варианты: размер зарплаты, более гибкий рабочий график или переезд).

От пользователей не требуют указывать их настоящие имена или предоставлять персональную информацию. А информация о текущей зарплате стимулирует работодателей к открытости и позволяет избежать переговоров о зарплате при найме на работу.

Работодатели не могут анонимно опубликовать предложение о работе. Они должны предоставить подробное описание должности, включая уровень зарплаты. Размер потенциальной заработной платы смогут увидеть только те пользователи, которых приложение посчитало наиболее подходящими для компании (MeetFrank покажет разницу текущей и потенциальной зарплаты в процентах).

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