Иранские хакеры замаскировались под израильских ИБ-экспертов

Иранская хакерская группировка, известная под названиями Charming Kitten, Newscaster и Newsbeef, попыталась провести целевую фишинговую операцию под видом израильской ИБ-компании ClearSky Security, ранее обнародовавшей подробности о деятельности злоумышленников.

Группировка создала фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс ClearSky Security, добавив опции авторизации через ряд сервисов, в том числе Google Yahoo !, Microsoft Apple , с помощью которых могла получить учетные данные жертв. Как отмечается, на официальном сайте ClearSky нет функции авторизации.

По словам исследователей, на момент обнаружения фишингового ресурса хакеры не завершили работу над его созданием. На это указывают сообщения об ошибках на некоторых страницах сайта, а также тот факт, что для хостинга использовался старый сервер, который был обнаружен экспертами в середине июня. Судя по всему, фишинговая кампания оказалась для хакеров неудачной, и им не удалось получить никакие учетные данные. В настоящее время фишинговый сайт отключен.

Группировка Charming Kitten, предположительно связанная с иранским правительством, активна на протяжении нескольких последних лет. Изначально хакеры атаковали объекты в Израиле США , используя методы фишинга, однако затем переключились на другие цели. В частности, один из участников Charming Kitten был обвинен во взломе компьютерных систем телеканала HBO в минувшем году.