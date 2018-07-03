Microsoft подала заявку на патент античитерской программы на основе машинного обучения

Алгоритм будет выявлять недобросовестных игроков, анализируя статистику во время сеансов.

На сайте Патентного ведомства США появилась заявка от компании Microsoft на регистрацию античитерской программы на основе машинного обучения. И хотя информация на сайте была опубликована лишь недавно, компания подала патент ещё в мае 2017-го.

Согласно документации, Microsoft планирует внедрить специальную систему мониторинга в онлайн-играх. Она будет анализировать поведение игроков и статистику прямо во время сеанса. Под прицел программы попадут рейтинги лидеров в Xbox Live, полученные достижения и прочие игровые параметры. Система будет определять, насколько поведение того или иного игрока выбивается из нормы. Если она заметит чересчур подозрительный прогресс, то примет меры против нарушителя.

Подробнее ознакомиться с заявкой можно на сайте ведомства. И хотя компания указала, что система практически готова, это ещё не значит, что её наверняка введут.

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