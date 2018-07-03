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Microsoft подала заявку на патент античитерской программы на основе машинного обучения
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Microsoft подала заявку на патент античитерской программы на основе машинного обучения 

DTF.RU 3 июля 2018
Фото: DTF.RU
Алгоритм будет выявлять недобросовестных игроков, анализируя статистику во время сеансов.
На сайте Патентного ведомства США появилась заявка от компании Microsoft на регистрацию античитерской программы на основе машинного обучения. И хотя информация на сайте была опубликована лишь недавно, компания подала патент ещё в мае 2017-го.
Согласно документации, Microsoft планирует внедрить специальную систему мониторинга в онлайн-играх. Она будет анализировать поведение игроков и статистику прямо во время сеанса. Под прицел программы попадут рейтинги лидеров в Xbox Live, полученные достижения и прочие игровые параметры. Система будет определять, насколько поведение того или иного игрока выбивается из нормы. Если она заметит чересчур подозрительный прогресс, то примет меры против нарушителя.
Подробнее ознакомиться с заявкой можно на сайте ведомства. И хотя компания указала, что система практически готова, это ещё не значит, что её наверняка введут.
#microsoft #читеры
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