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Игроки в Fortnite стали жертвами вируса
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Игроки в Fortnite стали жертвами вируса 

News.ru 4 июля 2018
Фото: News.ru
Стриминговый сервис Rainway обнаружил вирус в популярном Battle Royale Fortnite. Вредонос замаскировали под аимбот (даёт преимущество в перестрелках), который также генерировал бесплатную внутриигровую валюту V-bucks.
Вирус обнаружили в конце прошлого месяца, когда Rainway начал получать сотни сообщений об ошибках. Разработчики почти сразу же поняли, что виноваты в этом не они, а какой-то внешний фактор. Позже они обнаружили злосчастный вирус, якобы помогающий нечестным пользователям.
По данным сервиса, его загрузили более 78 тысячи раз, прежде чем специалисты смогли с ним разобраться. Rainway поспешила предупредить об угрозе заражённых игроков и повысить свою безопасность.
Ранее News.ru рассказал о появлении неудаляемого вируса, терроризирующего пользователей Windows.
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