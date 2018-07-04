Игроки в Fortnite стали жертвами вируса

Стриминговый сервис Rainway обнаружил вирус в популярном Battle Royale Fortnite. Вредонос замаскировали под аимбот (даёт преимущество в перестрелках), который также генерировал бесплатную внутриигровую валюту V-bucks.

Вирус обнаружили в конце прошлого месяца, когда Rainway начал получать сотни сообщений об ошибках. Разработчики почти сразу же поняли, что виноваты в этом не они, а какой-то внешний фактор. Позже они обнаружили злосчастный вирус, якобы помогающий нечестным пользователям.

По данным сервиса, его загрузили более 78 тысячи раз, прежде чем специалисты смогли с ним разобраться. Rainway поспешила предупредить об угрозе заражённых игроков и повысить свою безопасность.

Ранее News.ru рассказал о появлении неудаляемого вируса, терроризирующего пользователей Windows.