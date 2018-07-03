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В Госдуме призвали совершенствовать интернет вместо создания альтернативной сети
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В Госдуме призвали совершенствовать интернет вместо создания альтернативной сети 

Агентство «Москва» 3 июля 2018
В Госдуме призвали совершенствовать интернет, а не создавать ему альтернативу. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
«Интернет у нас один, а вот доступ к нему в разных странах происходит по-разному. Наша задача в этой связи искать решения не создания нового интернета, а, скажем так, совершенствования уже существующего, для того чтобы пользователи нашей страны могли посещать все сайты, быть уверенными, что они это делают безопасно, их персональные данные и их информация никуда не утекает. Крайне важно искать решение в интересах пользователей и в совершенствовании технологий получения и обработки информации», — сказал Л. Левин.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали возможным создание в России альтернативного интернета и заявили, что страна располагает инструментами для его создания. По словам Л. Левина, речь в данном случае скорее всего шла о дополнительных гарантиях защиты уже существующих технологий.
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