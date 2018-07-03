Москвичам станет доступна обновленная версия приложения Активный гражданин

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Жители столицы смогут воспользоваться обновленной версией приложения «Активный гражданин». Об этом 2 июля сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы

Пользователям интернет-платформы станут доступны три нововведения. Среди них возможность подать заявку на внутридомовое голосование в разделе «Электронный дом», функция прикрепления изображения при обращении через обратную связь и упрощение системы привязки аккаунта к профилю mos.ru

На официальном сайте мэра и Правительства Москвы отметили, что само приложение стало работать быстрее.