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Москвичам станет доступна обновленная версия приложения Активный гражданин
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Москвичам станет доступна обновленная версия приложения Активный гражданин 

Администрация поселения Вороновское 3 июля 2018
Фото: архив
Жители столицы смогут воспользоваться обновленной версией приложения «Активный гражданин». Об этом 2 июля сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
Пользователям интернет-платформы станут доступны три нововведения. Среди них возможность подать заявку на внутридомовое голосование в разделе «Электронный дом», функция прикрепления изображения при обращении через обратную связь и упрощение системы привязки аккаунта к профилю mos.ru.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы отметили, что само приложение стало работать быстрее.
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