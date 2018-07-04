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Крупнейший торрент-трекер опять попался на скрытом майнинге
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Крупнейший торрент-трекер опять попался на скрытом майнинге 

Вести.Ru 4 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Постепенно лишаясь в прошлом главного источника прибыли — рекламных поступлений — сайты с пиратским контентом изобретают новые способы заработать на пришедших за крадеными фильмами и ПО пользователей. Как пишет издание TorrentFreak.com, один из самых известных ресурсов такого рода, The Pirate Bay, опять встроил программу-майнер.
Код, который без уведомления загружается на компьютер пользователя вместе со страницами The Pirate Bay, использует ресурсы компьютера для майнинга криптовалюты. Это может замедлять работу ПК, но, если компьютер не слишком старый, вряд ли будет сразу заметно. Впервые пользователи торрент-трекера уличили его в скрытом майнинге в сентябре 2017-го — выяснилось, что сайт встроил майнер криптовалюты Monero, разработанный Coinhive.
Пользователи возмутились — не столько самим фактом, сколько тем, что их не поставили в известность и не предоставили выбора, и администраторы трекера отпираться не стали. «Как вы могли заметить, мы тестируем написанный на JavaScript майнер Monero. Это только тест. Мы на самом деле хотим полностью избавиться от рекламы. Но при этом нам нужны деньги, чтобы поддерживать работу сайта», — заявили представители The Pirate Bay.
При этом, как пишет на профильном форуме супермодератор The Pirate Bay под ником Sid, с его точки зрения проблема не стоит выеденного яйца. Чтобы не делиться ресурсами компьютера с торрент-трекером, достаточно установить качественный, «ловящий» скрипты для майнинга блокировщик рекламы или проводить на сайте как можно меньше времени.
∎В популярном торрент-клиенте нашли лазейку для вредоносного ПОчитайте также
"Все что вам нужно от The Pirate Bay — это magent-ссылка. Откройте сайт, кликните на ссылку, закройте сайт. И конец майнингу, — пишет он. — Если вы проводите на The Pirate Bay больше пяти минут, вы что-то делаете не так. И если вы заходите туда без блокировщика рекламы, вы неправы дважды".
Действительно, в магазине дополнений для Chrome есть несколько плагинов, специально разработанных для блокировки скриптов-майнеров. Некоторые из них даже позволяют создать «белый список» сайтов, которые вы готовы поддержать, поделившись вычислительными ресурсами компьютера.
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