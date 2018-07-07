Почему тормозит телефон? Наиболее вероятные причины

Смартфон, который в первые дни своей работы радовал вас высокой производительностью, в один день может начать работать очень медленно. Это мешает пользователям и может раздражать. Причин у переменчивого поведения смартфона может быть сразу несколько. Мы перечислим самые распространенные из них.

Фоновая работа приложений

Операционная система Android достаточно хорошо справляется с распределением ресурсов устройства на выполняемые задачи. Тем не менее, этих задач может оказаться слишком много. В их списке могут быть и те, которые пользователя совершенно не интересуют. Но приложения продолжают время от времени подключаться к сети, обновлять свои данные и проверять состояние системы. Это происходит в фоновом режиме, и пользователи не наблюдают этих процессов.

Выход — удалить старые и ненужные приложения. Определить, какие приложения расходуют ресурсы смартфона, можно с помощью Greenify и Servicely.

Переполненная память и фрагментация

Скорость записи встроенного накопителя в вашем устройстве падает, если память смартфона переполнена. Это очень негативно влияет на скорость работы. Кроме того, существует фрагментация. Некоторые сектора накопителя перестают предоставлять возможность чтения и записи со временем. Если в вашем смартфоне проблема со свободным местом на накопителе, рекомендуем воспользоваться картой памяти или облачным хранилищем для перемещения данных.

Срок эксплуатации батареи

Со временем, аккумулятор смартфона не только теряет изначальную емкость, но и возможность обеспечивать стабильный вольтаж для работы. Это может стать причиной перегрева устройства, что влияет на производительность. Кроме того, устройство со старой батареей может перезагружаться. Решение у этой проблемы одно — замена аккумулятора.

Проблемы с чипом памяти

Увы, накопители, как и батареи, не могут работать вечно. Достигнув максимального количества циклов записи память перестает работать корректно. Время работы чипа памяти зависит от разных факторов. В среднем, он готов прослужить 2-3 года. Есть чипы, которые работают дольше. Многое зависит и от интенсивности использования. Наконец, память может быть повреждена в результате падения смартфона. Увы, эта проблема не поддается самостоятельному решению.

Обновления

Мы часто получаем обновления операционной системы и обновления приложений. Мы получаем новое программное обеспечение, которое работает на более старом железе. Постепенно софт становится все более требовательным и наступает момент, когда железо теряет способность обеспечить прежнюю скорость работы. Как правило, это случается раньше, чем прекращается программная поддержка железа. Увы, с этим тоже ничего не поделать.

Большинство проблем с производительностью связаны с устареванием. Как и многое другое, компоненты наших смартфонов стареют, а нам остается вспоминать о тех временах, когда они были молодыми.