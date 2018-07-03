Ещё
Instagram решил сэкономить время пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram решил сэкономить время пользователей 

Пятый канал 3 июля 2018
Фото: Пятый канал
— На этом пока все (в английской версии — youʼre all caught up) — сообщает Instagram
Безусловно, владелец аккаунта может продолжать просматривать фотографии, но они уже будут отображаться вперемешку, без привязки ко времени публикации.
Пятый канал: последние новости
Стало известно, какие смартфоны шпионят за пользователями Выросший до отдельного проекта «Яндекс. Дзен» поборется с социальными сетями Google обвинили в утечке данных с почтовых ящиков
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили3
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
Россия может остаться без военного транспортника26
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»76
На Украину надвигается катастрофа358
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение