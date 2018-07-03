Репутационные пираты

В последнее время репутация превратилась из умозрительного предмета, который не измерить и не подержать в руках в реальную ценность, имеющую отношение к успешности бизнеса. И речь идет не о персональной репутации того или иного физического лица, а о целых брендах, марках, предприятиях, подвергающихся информационным атакам. Чаще всего такие атаки происходят в сети Интернет, так как информация в нем живет долго, а «отлепить» неприятную ссылку или негативный мем, вылезающий по поисковому запросу с названием компании бывает многократно сложнее, чем просто закинуть его в сеть. Этим и пользуются те или иные компании, прибегая к услугам специалистов разной степени компетентности для того, чтобы насолить своему конкуренту.

Война пиарщиков

Одним из примеров «войны репутаций» можно назвать конфликт, разгоревшийся в 2016 году между интернет-гигантом «Мэйл.ру» и небольшой российской IT-компанией «Новые облачные технологии». Суть конфликта заключалась в том, что специалисты «НОТ» разработали принципиально новый программный продукт «Мой офис», предназначенный для государственных органов и представителей бизнеса, стремящихся сохранить максимальную конфиденциальность переписки по электронной почте. Выпуск первого релиза «Моего офиса» практически совпал по времени с очередной хакерской атакой на сервера Яндекса и «Мэйл.ру», в результате которой почтовые ящики сотен тысяч российских пользователей сети Интернет были взломаны, а доступы к ним выставлены на продажу. В этой ситуации пиарщики «НОТ» опубликовали резонансное исследование, главным тезисом которого было утверждение, что 78% российских государственных чиновников и лиц, допущенных к гостайне, пользуются электронной почтой, уязвимой для взлома. Руководству компании «Мэйл.ру» такие выводы показались необычайно обидными. Тем более, что в планах компании было в течение месяца анонсировать собственный программный продукт, предназначенный для российского чиновничества. И вдруг — сразу два удара! Сперва хакерская атака, потом исследование «НОТ».