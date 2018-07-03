Роутеры россиян оказались в опасности

Только половина российских пользователей изменили логин и пароль при подключении к роутеру, говорится в исследовании компании Avast.

28% пользователей никогда не регистрировались в административном веб-интерфейсе роутера для изменения учетных данных. 59% зарегистрированных пользователей никогда не обновляли прошивку роутера.

61% россиян признались, что проверяли наличие обновлений в веб-интерфейс своего роутера раз в год или даже реже. 29% вообще не подозревали, что у их роутера имеется предустановленное ПО.