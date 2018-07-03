Роутеры россиян оказались в опасности 

Только половина российских пользователей изменили логин и пароль при подключении к роутеру, говорится в исследовании компании Avast.
28% пользователей никогда не регистрировались в административном веб-интерфейсе роутера для изменения учетных данных. 59% зарегистрированных пользователей никогда не обновляли прошивку роутера.
61% россиян признались, что проверяли наличие обновлений в веб-интерфейс своего роутера раз в год или даже реже. 29% вообще не подозревали, что у их роутера имеется предустановленное ПО.
Специалисты отмечают, что в мае 2018 года уязвимости SLL были диагностированы у 700 тысяч роутеров в 54 странах. Среди уязвимых устройств — модели Linksys, NETGEAR, D-Link, Huawei и Asus. Вредоносное ПО, известное как VPN Filter, способно сканировать входящий и исходящий веб-трафики в сети пользователя для сбора паролей и другой конфиденциальной информации. Россия входит в пятерку наиболее атакуемых стран.