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Роутеры россиян оказались в опасности
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Роутеры россиян оказались в опасности 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Только половина российских пользователей изменили логин и пароль при подключении к роутеру, говорится в исследовании компании Avast.
28% пользователей никогда не регистрировались в административном веб-интерфейсе роутера для изменения учетных данных. 59% зарегистрированных пользователей никогда не обновляли прошивку роутера.
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61% россиян признались, что проверяли наличие обновлений в веб-интерфейс своего роутера раз в год или даже реже. 29% вообще не подозревали, что у их роутера имеется предустановленное ПО.
Специалисты отмечают, что в мае 2018 года уязвимости SLL были диагностированы у 700 тысяч роутеров в 54 странах. Среди уязвимых устройств — модели Linksys, NETGEAR, D-Link, Huawei и Asus. Вредоносное ПО, известное как VPN Filter, способно сканировать входящий и исходящий веб-трафики в сети пользователя для сбора паролей и другой конфиденциальной информации. Россия входит в пятерку наиболее атакуемых стран.
Комментарии14  Ещё 3 источника 
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