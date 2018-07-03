Пользователи карт ВТБ возмущены введением платных посещений бизнес-залов аэропортов

Банк ВТБ отметил бесплатное посещение бизнес-залов аэропортов для владельцев пакета «Высота».

«Все посещения бизнес-залов аэропортов с использованием карт Priority Pass, выданных в пакетах «Высота», Platinum, становятся платными. Стоимость посещения зала ожидания аэропорта с использованием карты Priority Pass составит: 27 USD по картам VISA , 30 USD по картам MasterCard. Прекращается действие программы «Премиальный cash back», — сообщает пресс-служба банка.

Пользователи пакетов были возмущены изменениями. Один из комментаторов в Сети заметил, что уведомление об изменениях банк должен присылать за пять дней до вступления изменений в силу, однако СМС-уведомления пользователям были высланы 28 июня с ссылкой на новость 25 июня. Многие комментаторы предположили, что работники банка просто «нарисовали» нужную дату, чтобы не нарушать условий договора.

«Скорее всего, уполномоченные сотрудники забыли сделать всё вовремя и, получилось как всегда», — пишут в Сети.

Пользователи возмущены «некрасивым и непрофессиональным» поступком банка. Они отметили, что организация могла предложить пользователям переход на другие льготные пакеты, чтобы «создать некую иллюзию любви, обожания и заинтересованности». Однако ВТБ этого не сделало.

«Очень некрасиво, когда банк не способен нести ответственность по взятым на себя обязательствам», — отметили клиенты банка.