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Viber может запустить в России криптовалюту Rakuten
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Viber может запустить в России криптовалюту Rakuten 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: dp.ru
Viber может запустить поддержку криптовалюты своей материнской компании Rakuten в России наряду с другими странами, сообщили в пресс-службе Viber.
«Rakuten рассматривает запуск криптовалюты на базе Viber — в кошельке Viber», — сообщили RNS в пресс-службе мессенджера, подчеркнув, что запуск рассматривается в ряде стран мира, в том числе в России.
«Запуск в лучшем случае (состоится) в 2019 году. Rakuten находится в стадии изучения российского законодательства и получения лицензии», — сообщил RNS представитель Viber.
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