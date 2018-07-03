Viber может запустить в России криптовалюту Rakuten

Viber может запустить поддержку криптовалюты своей материнской компании Rakuten в России наряду с другими странами, сообщили в пресс-службе Viber.

«Rakuten рассматривает запуск криптовалюты на базе Viber — в кошельке Viber», — сообщили RNS в пресс-службе мессенджера, подчеркнув, что запуск рассматривается в ряде стран мира, в том числе в России.

«Запуск в лучшем случае (состоится) в 2019 году. Rakuten находится в стадии изучения российского законодательства и получения лицензии», — сообщил RNS представитель Viber.