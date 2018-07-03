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Viber думает о запуске своей криптовалюты в России в 2019 году
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Viber думает о запуске своей криптовалюты в России в 2019 году 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Материнская компания мессенджера Viber — японская Rakuten Inc. — изучает российское законодательство в сфере криптовалют и рассчитывает запустить свою криптовалюту на базе мессенджера в России в 2019 году. Об этом рассказал журналистам глава Viber Джамел Агауа.
О планах Rakuten запустить свою криптовалюту Rakuten Coin на базе существующей программы лояльности было объявлено в феврале этого года.
"Наша материнская компания Rakuten работает над созданием Rakuten Coin — криптовалюты, которая поддерживается всей экосистемой Rakuten", — сказал Агауа, уточнив, что запуск в России может произойти в 2019 году.
По его словам, криптовалюта Rakuten Coin появится в кошельке Viber и ее можно будет обменять на рубли, доллары и евро. CEO мессенджера отметил, что сейчас специалисты компании изучают российское законодательство в сфере криптовалют.
Глава Viber рассказал, что, скорее всего, Rakuten Coin можно будет использовать для оплаты покупок через кошелек Viber. Можно ли будет обменять криптовалюту на рубли и перевести на счет в банк — пока непонятно: как отметил Агауа, это будет зависеть от законодательства РФ. Кроме того, для запуска нужно получить соответствующую лицензию ЦБ, уточнил он.
В IV квартале этого года Viber также планирует запустить в России свою платформу для e-commerce, рассказал глава направления электронной коммерции в Viber Зефрин Ласкер. С ее помощью пользователи мессенджера смогут совершать покупки внутри Viber, переходя на сайты партнеров для оплаты, уточнил он.
Месячная активная аудитория Viber в России по данным на июнь 2018 года составляет 45 млн пользователей.
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