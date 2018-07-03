Ещё
Расширение для браузеров оказалось опасным шпионом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Популярное расширение для браузеров оказалось опасным шпионом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Britta Pedersen / ZB / Globallookpress.com
Браузерное расширение Stylish уличили в тайном сборе данных пользователей. Об этом на своем сайте сообщил разработчик Роберт Хитон (Robert Heaton).
Stylish привлекло более двух миллионов юзеров функцией изменения внешнего вида интернет-страниц. Его скины (оформление — прим. «Ленты.ру») позволяли заглушить оригинальные яркие цвета на сайте для удобного чтения или напротив, раскрасить интерфейс.
Оказалось, что с января 2017 года в расширение было добавлено «шпионское» ПО. Оно собирает данные о посещенных пользователем сайтах на серверах компании SimilarWeb. После приобретения сервиса эта организация получила картотеку браузерных историй юзеров со всего мира. Теоретически, основываясь на истории просмотров, такие данные возможно связать с реальными именами людей или их контактными данными.
Хитон заметил, что в документах SimilarWeb, посвященных конфиденциальности данных, сообщается, что они собирают только «неличные» данные. Технически это может быть корректно, однако специалист обратил внимание на возможность взлома баз данных третьей стороной или их «сливов» недобросовестными сотрудниками.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»166
Умерла Надежда Саркисян7
Москвич поставил рекорд на ЕГЭ21
Россию обязали заплатить за СССР136
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы43
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение