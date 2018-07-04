В России участились случаи приставания в такси. Как можно обезопасить себя?

В социальных сетях все чаще начали появляться признания, в которых девушки рассказывают о приставаниях в такси. Москвичку Анну Брэйн водитель Uber запер в машине, попытался изнасиловать и избил — она чудом спаслась, нащупав кнопку разблокировки двери. Кристину Шибаеву, бывшего продюсера «Собака.ru» таксист начал трогать за ноги, объяснив это тем, что она «спровоцировала его голыми коленками». Журналистка и автор Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова по нашей просьбе написала колонку о том, почему это происходит и можно ли обезопасить себя от харассмента.

Как развивается история Анны Брэйн

Мой друг-адвокат занимается делом Анны Брэйн, которую пытались изнасиловать в такси, поэтому я знаю, как развивается сейчас это дело. Uber пришлось чуть ли не заставлять предоставить данные водителя и вообще раскрыть детали происшествия. Оказалось, таксист выключил заказ прямо по время поездки. Насколько мне известно, на данный момент Uber внес его в черный список — и все. Анна и адвокат выразили готовность пройти проверку на полиграфе, собрали доказательную базу, сделали все, что от них зависело, но правоохранительные органы не хотят ничего делать.

Почему бездействует полиция

Это уже не первый случай, когда на заявление об изнасиловании или его попытке просто не обращают внимание — в 9 из 10 случаев полицейские говорят: «Сама, шлюха, виновата». Они всерьез считают, будто к нормальной приставать не станут. Это закономерно с учетом недавнего поста соосновательницы «Проекта W: сеть взаимопомощи женщин» Алены Поповой . Она нашла в современном учебнике по криминологии будто цитаты из «Домостроя»: что женщина должна быть женщиной, женой, матерью, сидеть тихо и не высовываться. Автор книги делает вывод, что феминизм развратил женщин, они стали работать предпринимательницами и поэтому возросло количество преступлений. А также утверждает, что жертва часто провоцирует преступника «безнравственным поведением». Логики и доказательной базы в этом никакой нет, но это показывает, как относится закон и государство к девушкам: как к сосуду для вынашиванию детей и обслуге, а не как к человеку. Поэтому с этой стороны ничего хорошего ждать не приходится.

Современный учебник по криминологии будто цитирует «Домострой»

Может ли агрегатор такси тщательнее выбирать сотрудников

Uber, мне кажется, сделал все, что мог: они заявили, что готовы помогать, водителя отстранили. Но это могло случиться с какой угодно службой — определить насильника практически невозможно. Если начать жестко фильтровать сотрудников, то это может стать похоже на борьбу Елены Мизулиной с педофилами, от которой страдают не преступники, а интернет. Насильником может оказаться человек и в крутой машине, и в «Шестерке», и обеспеченный, и бедный. Я не представляю, каким должен быть фильтр, вопросы. Даже если сервисы начнут собирать данные о психическом здоровье, все равно это может не помочь, потому что очень часто убийцы оказываются абсолютно вменяемыми людьми. Зато это может помешать обычным людям, которые столкнутся с бумажным бюрократическим барьером. Запретительные меры в нашей стране обычно работают не против террористов или экстремистов, а против ни в чем неповинных граждан.

Можно ли обезопасить себя

Я тоже регулярно пользуюсь такси, поэтому спросила у друга-адвоката, как можно себя обезопасить. Он ответил: «Никак». И это действительно так — предугадать невозможно. Когда вы выходите из дома, вы не знаете, с кем столкнетесь. Но бездействие полиции — это совсем другой, гораздо более серьезный и важный вопрос.

Что делать, если к вам начали приставать

План действий при харассменте зависит от ситуации, в каждом случае нужно включать «эмоциональное сканирование». Если вы видите, что человек агрессивно настроен, то лучше не выходить на прямой конфликт. Кого-то можно грубо осадить, и это сработает, с кем-то это наоборот только ухудшит ситуацию. Универсальных советов здесь, к сожалению, нет.