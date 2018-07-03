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Нейросеть сделает перевод в «Яндекс. Браузере» корректнее
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Нейросеть сделает перевод в «Яндекс. Браузере» корректнее 

TechFusion.ru 3 июля 2018
Фото: TechFusion.ru
Как сообщили в компании, теперь «Яндекс. Браузер» делает перевод веб-страниц, анализируя ее содержимое, учитывая расположение текста, его тип и даже оформление Перевод веб-страниц в «Яндекс. Браузере» станет намного корректнее. Теперь в браузере используют технологии искусственного интеллекта, которые позволяют избежать неточностей статистического перевода. Ранее в компании уже объединяли статистический перевод с переводом, осуществляемым искусственным интеллектом в сервисе «Яндекс. Переводчик». Алгоритмы […]
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