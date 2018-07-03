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«Ласточки» обзавелись бесплатным Wi-Fi
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«Ласточки» обзавелись бесплатным Wi-Fi 

Вести Калининград 3 июля 2018
Фото: Вести Калининград
В скоростных поездах «Ласточка», которые остались в регионе после чемпионата мира, теперь доступен Wi-Fi. Пассажирам электропоездов, курсирующих на Зеленоградском и Светлогорском направлениях, стала доступна услуга бесплатного доступа в Интернет.
Первые тестовые поездки показали положительные результаты работы установленного в электропоездах оборудования. Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi, необходимо подключиться к сети и авторизоваться по номеру мобильного телефона. При дальнейших поездках повторная авторизация не требуется.
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