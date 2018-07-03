«Ласточки» обзавелись бесплатным Wi-Fi

В скоростных поездах «Ласточка», которые остались в регионе после чемпионата мира, теперь доступен Wi-Fi. Пассажирам электропоездов, курсирующих на Зеленоградском и Светлогорском направлениях, стала доступна услуга бесплатного доступа в Интернет.

Первые тестовые поездки показали положительные результаты работы установленного в электропоездах оборудования. Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi, необходимо подключиться к сети и авторизоваться по номеру мобильного телефона. При дальнейших поездках повторная авторизация не требуется.