Лучшие программы для создания презентаций

Haiku Deck

Heicku Deck

Сайт: https://www.haikudeck.com/

В наше время очень многое можно сделать, даже не устанавливая никаких специальных программ на свой компьютер. Например, Haiku Deck прекрасно работает прямо из браузера, и имеет приложения, но только для iPhone и iPad. Также среди её плюсов огромное количество самых разных тем оформления и просто-таки миллионы бесплатных изображений. Так что у вас никогда не будет недостатка в изобразительных материалах для создания запоминающейся презентации. Недостаток только в том, чтоб без Интернет-соединения большинство функций недоступно. И, как и многие хорошие продукты, Haiku Deck стоит денег — от 10 долларов в месяц. Но есть 7 дней на пробу.

Prezi Business

Prezi Business

Сайт: https://prezi.com/pricing/

Создатели Prezi Business решили отойти от обычной концепции презентации, где есть множество слайдов и каждый идёт один за другим. Но подход этой компании сложно описать словами. В Prezi Business хоть и есть слайды, но многое там можно уместить и на одном и приближать «камеру» к различным его частям с разным контентом.

Очень важной особенностью является возможность работать над одной презентацией сразу нескольким людям. Главное, чтобы у них был компьютер с macOS или Windows. И свободные $15 в месяц.

CustomShow

CustomShow

Сайт: https://www.customshow.com/

Эта программа, в основном, рассчитана на корпоративных пользователей. По крайней мере, разработчики активно подчёркивают, что это инструмент для маркетологов и «продажников». Если вы один их них (но даже если и нет), вам должно прийтись по вкусу, что ваши презентации будут храниться в облаке, что даст вам возможность получить к ним доступ откуда угодно. При этом поддерживается одновременная работа над одним проектом сразу нескольких человек. Наконец, CustomShow имеет контроль версий, так что всегда можно «откатить» нежелательные изменения.

SlideDog

SlideDog

Сайт: https://slidedog.com/

SlideDog доступен прямо из браузера, а также со смартфонов и планшетов. Более того, вы можете удалённо переключать слайды с другого компьютера или со смартфона, а также легко делиться отдельными страницами со зрителями прямо во врем презентации. Еще SlideDog сильна тем, что поддерживает большое количество разных типов контента: интернет-страницы, PDF-файлы, презентации PowerPoint, картинки, видео и т.д. Добрые разработчики не забыли оставить бесплатную версию с ограниченными возможностями, а Pro-версия обойдётся уже в 8.33 доллара в месяц.

ClearSlide

ClearSlide

Сайт: https://www.clearslide.com/

ClearSlide — достаточно громоздкая платформа, которая, как и CustomShow, больше ориентирована на «продажников». Но и обычный пользователь может найти для себя полезным этот инструмент. Например, с ним вы можете презентовать клиенту интернет-сайт или изменения на сайте, причём не на слайдах, а прямо в браузере, добавляя комментарии и другой контент прямо поверх страницы с помощью специальной оболочки CustomShow. Есть также функция удалённого транслирования презентаций в режиме видеоконференции. Правда, стоит всё это ощутимо дороже конкурентов — от 35 долларов в месяц.