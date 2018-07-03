NtechLab усилит позиции на рынке безопасности

Российская компания NtechLab решила остановить работу сервиса по распознаванию лиц FindFace и сосредоточиться на продуктах для госсектора и бизнеса. CNews со ссылкой на основателя компании Артема Кухаренко сообщает о намерениях стартапа сконцентрироваться на крупных проектах в сфере безопасности и ритейла.

Приложение FindFace позволяло находить людей по фотографии в социальных сетях с вероятностью примерно 70% (по подсчетам пользователей). В 2016 году широкую огласку получило использование приложения для нужд общественной безопасности — с помощью FindFace были найдены два злоумышленника в Санкт-Петербурге , виновные в поджогах зданий.

Согласно информации CNews в сентябре 2017 года базовая технология распознавания лиц FindFace была подключена к московской городской сети видеонаблюдения. В пилотном режиме к системе были подключены 3 тысячи камер, по итогам анализа информации поступавшей с них были задержаны шесть разыскиваемых.

В июне 2018 года NtechLab выпустила коробочную версию продукта FindFace Security, который представляет собой систему видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц в видеопотоке в реальном времени путем сравнения их с образцами в базе данных. Коробочная версия будет использоваться для обеспечения безопасности и контроля доступа к объектам на ключевых предприятиях госкорпорации «Ростех»