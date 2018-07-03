Глобальное покрытие и защита на уровне DNS без проксирования и фильтрации трафика от Cisco

Нахождение пользователей за пределами корпоративной сети делает их уязвимыми, а компании теряют возможности по контролю и защиты от угроз. По статистике, около 80% угроз используют DNS, поэтому управление безопасностью надо сдвигать на границу Интернета и анализировать атаки еще до установления соединения.

Компания CNS вместе с компанией Cisco запустили акцию, посвященную революционному решению Cisco Umbrella, которое без дополнительного аппаратного обеспечения служит первой линией обороны от интернет-уроз независимо от местонахождения пользователей.

В рамках акции все желающие могут бесплатно протестировать любой из пакетов Cisco Umbrella в течение 21 дня и убедится в эффективности этого решения. По окончании триального периода будет предоставлен детальный отчет об уязвимостях и слабых местах ИТ-инфраструктуры.

Попробовать Cisco Umbrella

Помимо этого, CNS и Cisco предлагают проверить знания в области ИТ-безопасности и решений Cisco, и в случае успешного прохождения теста — поучаствовать в розыгрыше призов. Пройти тест