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Более 150 сёл и деревень Рязанской области не имеют доступа к интернету
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Более 150 сёл и деревень Рязанской области не имеют доступа к интернету 

АиФ Рязань 3 июля 2018
Фото: АиФ Рязань
Опубликован перечень населенных пунктов Рязанской области, в которых отсутствует доступ к интернету. Согласно перечню, в регионе нет информационно-телекоммуникационной сети в 157 населенных пунктах.
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