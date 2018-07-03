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Силовики против либералов. Клименко о спорах вокруг «альтернативного интернета»
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Силовики против либералов. Клименко о спорах вокруг «альтернативного интернета» 

Национальная Служба Новостей 3 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Экс-советник президента РФ по развитию интернета в эфире НСН заявил, что вопрос о создании параллельной сети лежит не в технической, а социальной плоскости.
В России может появиться «параллельный интернет», который станет альтернативой существующей сети. Однако это произойдёт только в том случае, если политика западных партнёров по насаждению двойных стандартов продолжится. Об этом рассказал директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачёв. По его словам, у РФ есть все возможности, чтобы осуществить эту задачу. В то же время, как подчеркнул Рогачёв, политика России не направлена на обособление интернета, сообщает ТАСС.
Интернет-омбудсмен: Переплачивать за «пакет Яровой» абоненты начнут уже с 1 июля Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что создание альтернативного интернета в России не является сверхзадачей.
«Это примерный перепев истории, которая была в прошлом году, когда меня спрашивали, готова ли Россия к отключению от интернета. Несложно поменять опции Windows на Linux, несложно поставить границы. Это не является сейчас какой-то сверхзадачей. Мне кажется, это просто вопрос воли. А мы имеем две истории: условно говоря, силовиков, которые говорят, что всё надо закрыть, чтобы не было наркотиков и террористов, и либералов (в хорошем смысле этого слова), которые говорят, что интернет должен быть свободен. При этом и в том, и в другом случае технические решения не так сложны. Это вопрос согласия между обществом, властью, силовыми органами и сообществом интернета», — отметил в эфире НСН Клименко.
В то же время экс-советник президента напомнил, что ранее Украина уже остановила ограничения для социальной сети «ВКонтакте» и поисковика «Яндекс», при этом «не понесла никаких затрат».
Напомним, в мае 2017 года на Украине были заблокированы «Вконтакте», «Одноклассники», а также все сервисы компании «Яндекс». Запрет будет действовать в течение трёх лет. Как подчеркнул президент Украины Пётр Порошенко, его народ «способен обойтись без „подконтрольных КГБ-ФСБ“ российских соцсетей».
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