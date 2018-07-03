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Google инвестировала $22 млн в платформу KaiOS для «кнопочных» телефонов
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Google инвестировала $22 млн в платформу KaiOS для «кнопочных» телефонов 

Gizmonews 3 июля 2018
Фото: Gizmonews
Корпорация Google инвестировала $22 миллиона в развитие ОС под названием KaiOS, предназначенной для обычных «кнопочных» мобильных телефонов. Разработка платформы началась после неудачи проекта Firefox OS от компании Mozilla. Популярность KaiOS заметно возросла и компания Google не обошла это стороной.
Платформа появилась в 2017 году в качестве некоего ответвления Firefox OS и продолжила развиваться даже после закрытия основного проекта. На данный момент ОС является базовой для устройств Nokia — 3310 и 8110. На ее основе также работают и телефоны от Micromax и TCL. Несмотря на то, что у Google есть в данной нише своя операционная система Android Go, данное решение является стратегическим шагом. Платформа поддерживает работу приложений на основе HTML5, Javascript и CSS.
На сегодня под управлением KaiOS работают более 40 миллионов функциональных телефонов, что являет собой довольно большую часть рынка несмотря на то, что остальная доля отходит на продажи смартфонов. По словам главы компании KaiОS Technologies Себастьяна Кодвила, финансирование позволит «ускорить разработку телефонов с „умными“ функциями на базе KaiOS, позволяя подключить тех пользователей, которые не имеют доступа к Сети.
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