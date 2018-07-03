«Лукойл» опроверг информацию о раздаче бензина в честь юбилея компании

Пресс-служба ПАО «Лукойл» опровергла информацию о том, что компания дарит бензин участникам интернет-опроса.

В социальных сетях появились сообщения, что к 25-летнему юбилею компания предлагает россиянам ответить на несколько вопросов. Якобы для получения подарка нужно поделиться результатом с 30 друзьями или группами в WhatsApp.

"В связи с участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информацию с официальным сайтом ПАО «Лукойл» www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия)", — отметили в компании.

В пресс-службе «Лукойла» подчеркнули, что компания не несет ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате использования недостоверной информации.