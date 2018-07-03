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Специалисты по безопасности разочарованы функцией автозаполнения iOS 12
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Специалисты по безопасности разочарованы функцией автозаполнения iOS 12 

iPhones.ru 3 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Она позволяет ещё больше упростить взаимодействие пользователя со смартфоном: ввод полученных в SMS кодов происходит автоматически.
Правда, некоторые эксперты не до конца доверяют этой функции. Специалист по безопасности из OneSpan Cambridge Innovation Centre Андреас Гутманн уверен, что нововведение могут использовать для мошенничества, фишинга и так далее. Как пример, использование функции в атаке типа Man-in-the-middle.
Подобные атаки могут свести полезность функции на нет. Злоумышленнику достаточно создать специальную форму подтверждения ввода SMS-сообщения. В этот момент встроенный в веб-страницу скрипт способен перехватить сообщение и получить доступ к данным пользователя.
На «левом» сайте юзер таким образом оставит и данные своей банковской карточки, и даст полный доступ к ней. Вот и всё.
Благодаря новой функции в iOS 12, уверен Гутманн, станет ещё проще перехватывать сообщения пользователей. Ведь система сама записывает в память данные SMS.
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