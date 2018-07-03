Банки.ру расширяет раздел «Расчетно-кассовое обслуживание»

Финансовый супермаркет Банки.ру расширил список партнеров раздела «Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)».

В дальнейшем будут подключены новые партнеры, предлагающие РКО для юридических лиц.

Сервис, ориентированный на компании малого и среднего бизнеса, дает пользователям возможность сравнить и выбрать оптимальные тарифы на РКО, узнать о действующих акциях и бонусах и сразу же в режиме онлайн оставить заявку на открытие счета в выбранном банке. Заполнение и отправка заявки занимают не более пяти минут. После получения заявки с пользователем связывается представитель банка и договаривается о дальнейшем оформлении. В зависимости от банка пользователя либо пригласят в отделение, либо направят к нему персонального менеджера.

«Обновленная версия раздела «Расчетно-кассовое обслуживание» была запущена на Банки.ру в конце апреля 2018 года, — рассказывает коммерческий директор холдинга «Банки.ру» Светлана Грановская. — Прошедшие два месяца показали, что продукт РКО в рамках финансового маркетплейса пользуется высоким спросом среди наших пользователей и партнеров. Нам удалось расширить пул банков, подключенных к проекту, почти втрое, что свидетельствует о том, что финансовые компании заинтересованы в привлечении новых клиентов из сектора МСБ».