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Банки.ру расширяет раздел «Расчетно-кассовое обслуживание»
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Банки.ру расширяет раздел «Расчетно-кассовое обслуживание» 

Банки.ру 3 июля 2018
Финансовый супермаркет Банки.ру расширил список партнеров раздела «Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)».
В настоящее время в разделе представлены шесть ведущих банков: Сбербанк, «Открытие», Альфа-Банк, Тинькофф Банк, «Восточный» и «Уралсиб», а также онлайн-банк для предпринимателей «Точка».
В дальнейшем будут подключены новые партнеры, предлагающие РКО для юридических лиц.
Сервис, ориентированный на компании малого и среднего бизнеса, дает пользователям возможность сравнить и выбрать оптимальные тарифы на РКО, узнать о действующих акциях и бонусах и сразу же в режиме онлайн оставить заявку на открытие счета в выбранном банке. Заполнение и отправка заявки занимают не более пяти минут. После получения заявки с пользователем связывается представитель банка и договаривается о дальнейшем оформлении. В зависимости от банка пользователя либо пригласят в отделение, либо направят к нему персонального менеджера.
«Обновленная версия раздела «Расчетно-кассовое обслуживание» была запущена на Банки.ру в конце апреля 2018 года, — рассказывает коммерческий директор холдинга «Банки.ру» Светлана Грановская. — Прошедшие два месяца показали, что продукт РКО в рамках финансового маркетплейса пользуется высоким спросом среди наших пользователей и партнеров. Нам удалось расширить пул банков, подключенных к проекту, почти втрое, что свидетельствует о том, что финансовые компании заинтересованы в привлечении новых клиентов из сектора МСБ».
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