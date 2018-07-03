ФБР приступило к расследованию утечки данных из Facebook 

Сразу несколько федеральных агентств в США подключились к расследованию дела о передаче данных пользователей социальной сети Facebook компании Cambridge Analytica для использования в маркетинговых целях. Помимо министерства юстиции, к расследованию подключатся Федеральное бюро расследований (ФБР) , Комиссия по контролю над операциями с ценными бумагами и Федеральная комиссия по торговле.
Следователи намерены установить, почему Facebook утаил информацию об утечке. В настоящее время они изучают показания Марка Цукерберга и других представителей компании. В Facebook подтвердили, что компания получила список вопросов от госструктур и сотрудничает с ними, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В марте текущего года стало известно, что в ходе выборов президента США в 2016 году сотрудничавшая с нынешним американским лидером Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. В соответствии с полученными данными пользователям отправлялась реклама для потенциального влияния на их голоса. В Facebook утечку данных назвали ошибкой, а после признались в сканировании личных сообщений для якобы для отслеживания оскорбительного и ненадлежащего контента.
Основатель Facebook Марк Цукерберг, выступая перед сенатом США с показаниями по делу об утечке данных социальной сети, взял на себя вину за случившееся. Он заявил, что руководство соцсети проводит собственное расследование проблем, из-за которых утечка стала возможна, и пообещал сделать всё необходимое для неповторения этой ситуации.