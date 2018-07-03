В Омской области закрыли сайты по торговле медицинскими справками

В ходе мониторинга ннтернет-ресурсов сотрудниками Павлоградского района Омской области были обнаружены сайты с предложениями о приобретении справок о состоянии здоровья, минуя медицинский осмотр и сопутствующие процедуры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Справки предназначались для устройства на работу, усыновления детей или принятия их под опеку.

Отметим, что за изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об ограничении доступа граждан к данным Интернет-ресурсам. суд требование удовлетворил — сайты стали недоступными для пользователей Сети.