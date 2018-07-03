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В Омской области закрыли сайты по торговле медицинскими справками
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В Омской области закрыли сайты по торговле медицинскими справками 

АиФ-Омск 3 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
В ходе мониторинга ннтернет-ресурсов сотрудниками Павлоградского района Омской области были обнаружены сайты с предложениями о приобретении справок о состоянии здоровья, минуя медицинский осмотр и сопутствующие процедуры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Справки предназначались для устройства на работу, усыновления детей или принятия их под опеку.
Отметим, что за изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об ограничении доступа граждан к данным Интернет-ресурсам. суд требование удовлетворил — сайты стали недоступными для пользователей Сети.
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