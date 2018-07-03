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Facebook случайно разблокировала людей из черного списка пользователей
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Facebook случайно разблокировала людей из черного списка пользователей 

RB.ru 3 июля 2018
В сообщении отмечается, что ошибка затронула порядка 800 тысяч внесших кого-либо в черный список пользователей в период с 29 мая по 5 июня. В течение этого времени заблокированные пользователи оказались временно разблокированными.
Заблокированные смогли видеть публикации, которые были открыты для всех, но у них не была доступа к материалам, опубликованным только для друзей. Помимо этого, заблокированные пользователи получили возможность писать сообщения в Messenger тому, кто их заблокировал.
Facebook указала, что уже исправила техническую ошибку и все разблокированные пользователи вновь стали заблокированы. При этом соцсеть направит пользователям, которых затронул сбой, уведомления с просьбой проверить черный список.
В конце представители соцсети отметили, что понимаю важность функции блокировки пользователи и принесли извинения за ошибку.
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