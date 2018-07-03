Facebook случайно разблокировала людей из черного списка пользователей

В сообщении отмечается, что ошибка затронула порядка 800 тысяч внесших кого-либо в черный список пользователей в период с 29 мая по 5 июня. В течение этого времени заблокированные пользователи оказались временно разблокированными.

Заблокированные смогли видеть публикации, которые были открыты для всех, но у них не была доступа к материалам, опубликованным только для друзей. Помимо этого, заблокированные пользователи получили возможность писать сообщения в Messenger тому, кто их заблокировал.

Facebook указала, что уже исправила техническую ошибку и все разблокированные пользователи вновь стали заблокированы. При этом соцсеть направит пользователям, которых затронул сбой, уведомления с просьбой проверить черный список.

В конце представители соцсети отметили, что понимаю важность функции блокировки пользователи и принесли извинения за ошибку.