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Google разрешает разработчикам читать почту пользователей
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Google разрешает разработчикам читать почту пользователей 

Игромания.ру 4 июля 2018
Фото: Игромания.ру
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что Google предоставляет разработчикам приложений для Gmail доступ к переписке пользователей. В частности, доступ получают маркетинговые компании.
Источники утверждают, что таким занимается, к примеру, компания Return Path, которая собирает информацию для маркетинговых целей. Она использует приложения для сканирования почты примерно двух миллионов пользователей. Названия программ не приводятся. Другие компании, которые также читают чужую почту — это Edison Software Ltd и eDataSource Inc.
При этом юридически, по мнению Google, это не является нарушением закона или правил использования сервисов. При подключении к аккаунту запрашивается разрешение на доступ к данным, а условия перечисляются в пользовательских соглашениях. Самое интересное, что компания не сообщила, сколько приложений имеют доступ к почте, но 23 июня в поисковом гиганте заявили, что прекращают сканировать почтовые ящики.
А профессор Алан Вудвард из университета Суррея отметил, что на прочтение только лицензионных соглашений требуется несколько недель. Он допустил, что пункт о предоставлении доступа действительно там есть. Но, чтобы до него добраться, требуется потратить немало времени, чего обычно пользователи не делают
Если же вас обуяла паранойя, то вы можете легко узнать, какие приложения получили доступ в Gmail. Для этого нужно перейти по ссылке и в разделе «Безопасность и вход» в левом столбце выбрать «Приложения, у которых есть доступ к аккаунту». После этого их можно отключить.
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