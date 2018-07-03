Ещё
Омская прокуратура закрыла сайт по продаже липовых справок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омская прокуратура закрыла сайт по продаже липовых справок 

Омск Здесь 3 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Пользователи могли приобрести справку об отсутствии противопоказаний к занятию различными видами работ или к усыновлению ребенка. Прокуратура Павлоградского района провела проверку сайта в сети Интернет и выявила нарушения.
Результаты показали, что на портале можно было приобрести справку о состоянии здоровья, не проходя осмотр у врачей. Так, пользователи могли купить справку об отсутствии противопоказаний к занятию профессиональной деятельностью, к усыновлению и удочерению детей, принятию его под опеку в приемную или патронатную семью.
В соответствии с законами РФ, за подобную деятельность в отношении нарушителей будет заведено уголовное дело по ст. 327 УК РФ. С результатами проверки прокуратура обратилась в суд и потребовала закрыть сайт. Суд удовлетворил требования в полном объеме, сейчас доступ к веб-ресурсу органичен.
Омск Здесь: последние новости
Омичи шумно встретили победу российской сборной Сегодня в Омске подорожали услуги ЖКХ Омский лебедь предсказал победу российской сборной над хорватами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили2
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника14
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение