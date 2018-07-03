Омская прокуратура закрыла сайт по продаже липовых справок 

Пользователи могли приобрести справку об отсутствии противопоказаний к занятию различными видами работ или к усыновлению ребенка. Прокуратура Павлоградского района провела проверку сайта в сети Интернет и выявила нарушения.
Результаты показали, что на портале можно было приобрести справку о состоянии здоровья, не проходя осмотр у врачей. Так, пользователи могли купить справку об отсутствии противопоказаний к занятию профессиональной деятельностью, к усыновлению и удочерению детей, принятию его под опеку в приемную или патронатную семью.
В соответствии с законами РФ, за подобную деятельность в отношении нарушителей будет заведено уголовное дело по ст. 327 УК РФ. С результатами проверки прокуратура обратилась в суд и потребовала закрыть сайт. Суд удовлетворил требования в полном объеме, сейчас доступ к веб-ресурсу органичен.