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Роскомнадзор в Уфе заблокировал сайт по усыновлению детей
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Роскомнадзор в Уфе заблокировал сайт по усыновлению детей 

ufa1.ru 3 июля 2018
Фото: ufa1.ru
После прокурорской проверки в Уфе удалось добиться блокировки сайтов, которые предлагали незаконное усыновление.
Как выяснилось, на шести интернет-порталах были опубликованы данные о передаче новорождённых в приёмные семьи.
Между тем нарушение процедуры усыновления преследуется по закону. Ответственность за это преступление предусмотрена статьёй 154 Уголовного кодекса РФ.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании размещённой в Сети информации запрещённой к распространению. Судья встал на сторону гособвинителя.
— В настоящее время данные сайты заблокированы региональным Управлением Роскомнадзора, — пояснили в ведомстве.
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