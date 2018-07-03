Роскомнадзор в Уфе заблокировал сайт по усыновлению детей

После прокурорской проверки в Уфе удалось добиться блокировки сайтов, которые предлагали незаконное усыновление.

Как выяснилось, на шести интернет-порталах были опубликованы данные о передаче новорождённых в приёмные семьи.

Между тем нарушение процедуры усыновления преследуется по закону. Ответственность за это преступление предусмотрена статьёй 154 Уголовного кодекса РФ

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании размещённой в Сети информации запрещённой к распространению. Судья встал на сторону гособвинителя.