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Facebook сообщила об ошибке, отменяющей блокировку контактов
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Facebook сообщила об ошибке, отменяющей блокировку контактов 

ТАСС 3 июля 2018
НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Компания Facebook уведомит более 800 тыс. пользователей о выявлении ошибки, из-за которой пользователи, внесенные другими людьми в «черный список», могли видеть некоторые их публикации. Об этом сообщила в понедельник на сайте соцсети Эрин Игэн, курирующая в компании вопросы обеспечения сохранности личной информации.
"С сегодняшнего дня мы уведомляем более 800 тыс. пользователей об ошибке в Facebook и Messenger (приложение для обмена сообщениями и файлами между пользователями соцсети — прим. ТАСС), которая разблокировала некоторых из ранее заблокированных пользователей, — сообщила Игэн. — Ошибка была активна в период с 29 мая по 5 июня. И хотя разблокированные пользователи не могли видеть публикации, доступные лишь для друзей, они могли увидеть материалы, предназначенные для более широкой аудитории".
Как подчеркнула представитель компании, ошибка не привела к восстановлению в списке друзей тех, кто ранее был заблокирован. У 83% пользователей из числа тех, кого затронула ошибка, разблокированным оказался лишь один из внесенных ранее в «черный список». В то же время некоторые из разблокированных пользователей получили возможность поддерживать через Messenger контакты с теми, кто их заблокировал.
Сейчас, подчеркнула представитель Facebook, проблема решена, а статус всех ранее заблокированных пользователей восстановлен. Те же, кто пострадал от ошибки, получат уведомление от Facebook с предложением проверить список заблокированных контактов.
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