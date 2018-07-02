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В российских магазинах заработал китайский платежный сервис WeChat Pay
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В российских магазинах заработал китайский платежный сервис WeChat Pay 

Inc. 2 июля 2018
Фото: Inc.
Фото: iStock
Платежный сервис WeChat Pay заработал в России. Об этом пишет «Интерфакс».
Первыми систему подключили московские ЦУМ и ГУМ. В пресс-службе ЦУМа рассказали, что теперь покупатели смогут оплачивать покупки с помощью WeChat в юанях по курсу Китайского ЦБ.
Лимиты на покупки через платежный сервис составляют $10 тыс. на один чек и $20 тыс. на день с одного электронного кошелька. Лимитов на месяц и год нет.
Также в ЦУМе рассказали, что общее число покупателей из Китая за год выросло на 70%. Сейчас доля китайских покупателей от общего числа клиентов составляет в среднем 12% в ЦУМе и 20% в ДЛТ — петербургском Доме ленинградской торговли, который тоже готовится подключить WeChat Pay.
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WeChat Pay — платежная система, работающая на основе китайского мессенджера WeChat от интернет-гиганта Tencent. Мессенджером пользуются почти миллиард граждан КНР, более половины из которых оплачивают с его помощью товары и услуги.
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