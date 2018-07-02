Как смотреть YouTube с помощью режима «Картинка в картинке»

Режим «Картинка в картинке» появился на компьютерах Mac вместе с обновлением macOS Sierra. Функция позволяет расположить видео в отдельном регулируемом окне, поверх всех остальных приложений. По какой-то причине опция недоступна при просмотре видео на YouTube. Сегодня мы расскажем, как обойти это досадное ограничение.

Функция «Картинка в картинке» недоступна в Google Chrome или любых других браузерах. Поэтому, чтобы наш трюк сработал, все действия необходимо проводить в предустановленном браузере от Apple

Открываем Safari и непосредственно сам ролик на YouTube. Вызываем контекстное меню правым кликом. Появится окно c настройками видео.

Не закрывая меню, вновь пытаемся вызвать контекстное меню. На этот раз должно появиться следующее окно:

Осталось лишь выбрать соответствующую опцию для активации режима «Картинка в картинке».