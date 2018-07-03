Сбербанк может потратить 12 млн рублей на адаптацию мобильного банка для слабовидящих

Сбербанк России ищет компанию, которая сможет адаптировать мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для клиентов с нарушениями зрения. На эти цели банк готов потратить до 12,2 млн рублей. Такие данные содержатся в тендере Сбербанка, с которым удалось ознакомиться порталу Банки.ру

Несмотря на то, что в документах закупки указана адаптация приложения только для платформы Android, следует ожидать появления схожего функционала и для iOS, говорит источник в Сбербанке. Тем более, что на днях Сбербанк cообщил, что адаптировал свой интернет-банк для незрячих клиентов для устройств как с операционной системой iOS, так и Android.

Скорее всего, новая функция появится в мобильном банке «Сбера» не ранее 2019 года, так как итоги тендера кредитная организация подведет в конце лета текущего года.

Судя по тендерной документации, в специальном модуле мобильного банка Сбербанка будет реализована поддержка увеличенных шрифтов и необходимый уровень контрастности для слабовидящих пользователей, а также мессенджер и чат для встроенного сервиса экранного диктора TalkBack,

Обновленный функционал мобильного приложения «Сбера» до релиза будет тестироваться в том числе незрячими людьми.

По словам источника Банки.ру, новое решение мобильного банка облегчит работу с приложением как клиентам с врожденными нарушениями зрения, так и пожилым людям.

Помимо прочего, закупка предполагает, что будут проведены анализ и разработка для слабовидящих клиентов адаптированных экранов и модулей приложений группы Сбербанка. В частности, речь идет о таких приложениях, как «Спасибо от Сбербанка», «ДомКлик» и «Сбербанк Инвестор».