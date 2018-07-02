Звонящие роботы от Google — это круто. Но зачем они нужны?

«Алло? Здравствуйте, эээ, я звоню, чтобы зарезервировать место. Это автоматизированный сервис букинга от Google , поэтому звонок записывается». Вы сразу же кладете трубку. Снова и опять. Уже четырнадцатый за сегодня. Google анонсировала свою футуристическую функцию Duplex на конференции I/O 2018, которая состоялась в мае. Duplex — это по сути сервис Google-помощника, который звонит по делам, например, в парикмахерскую или ресторан, чтобы записаться от вашего лица.

Техномир взбудоражен. Люди предвещают новую эпоху искусственного интеллекта, способного обманывать ничего не подозревающего человека на другом конце провода. Но вместе с тем всплывают и серьезные этические опасения. Знает ли человек, который берет трубку, что говорит с ИИ? Использует ли ИИ положение человека, которому звонит?

Спустя два месяца у Google появились некоторые ответы. Компания показала новое видео, на котором бот использует вставки вроде «эээ» или «хм». Позвонили даже автору Recode.

И на первый взгляд, Google избавилась от проблем майского демо. Теперь ассистент Google называет себя «автоматизированным сервисом букинга». И да, это сработало.

Google также заявила, что Duplex развернут на ограниченном списке компаний, с которыми Google состоит в партнерских отношениях, и на «доверенном списке испытуемых», впрочем, не особо вдаваясь в детали.

Есть и другой вопрос, на который Google нужно ответить прежде чем Duplex станет обычным явлением: какую проблему он вообще решает? Неужто люди не могут потратить две минуты своей жизни, чтобы заказать себе столик? Неужели робот, который обзванивает рестораны, так необходим в эпоху онлайн-резервирования? Что вообще происходит?

И даже если Duplex найдет убедительные основания для своего существования, будет ли у него вообще шанс? Есть много примеров технологий, которые существовали достаточно давно, прежде чем их наконец принимала широкая публика. Возьмите, к примеру, устройства Echo от Amazon — их представили в ноябре 2014 года, но популярными они стали только в 2017 году, когда было продано 22 миллиона устройств. Некоторые технологии, вроде умных очков, так никакого успеха и не приобрели. Проект Google Glass не нашел пути к сердцам людей, а Snapchat безнадежно пытается убедить людей в пользе своих очков.

И все же Google полным ходом развивает проект Duplex. Компания изо всех сил пытается сделать так, чтобы ее ИИ звучал неотличимо от обычного человека. Когда голос звучит слишком «как у робота», как отмечает Скотт Хаффман, вице-президент по технологиям Google Assistant, «это не работает. Люди плохо идут на контакт, если голос звучит неестественно».

Решение? Добавить «недостатков в речь». Короткие паузы, заполненные покашливанием и междометиями, значительно улучшили результаты Google, сделав ИИ звучащим более дружелюбно и просто.

Каковы цели Google? Компании предстоит решить противоречивые задачи: заслужить доверие тех, кто не хочет обманываться, разговаривая с ИИ, а также сделать голос робота неотличимым от человеческого.

Несмотря на фурор, произведенный Duplex, Google может столкнуться с трудностью убеждения людей использовать эту технологию (если ее вообще когда-нибудь сделают публичной). Для большинства людей разговор с роботом по телефону, вне зависимости от того, насколько он будет жизненным, это неестественный опыт, который требует от вас неестественного подхода — по крайней мере, по современным технологическим меркам.

Нет ничего удивительного в том, что кто-то, работающий в парикмахерской или ресторане, просто повесит трубку, отмахнется от робота. Примерно так же мы выпроваживаем свидетелей Иеговы и прочий гербалайф.

Даже если Google сможет достаточно точно воспроизвести человеческий голос, чтобы вывести нас из зловещей долины, люди могут не сразу принять эту технологию. Даже интернет, существующий с конца 1980-х годов, вошел в мейнстрим только к середине 90-х. Электронная почта существует уже почти полвека, но в активное пользование вошла совсем недавно.

Главное, чтоб не получилось как с Google Glass. Но в этом случае хотя бы трубку положить можно.