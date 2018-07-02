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InfoWatch Traffic Monitor 6.10 обзавелся филиальной структурой
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InfoWatch Traffic Monitor 6.10 обзавелся филиальной структурой 

Anti-Malware.ru 2 июля 2018
Группа компаний (ГК) InfoWatch сообщает о выпуске InfoWatch Traffic Monitor 6.10 — флагманского решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты организаций от внутренних угроз информационной безопасности (DLP-система).
Новая версия продукта содержит инструменты для расширения защищенного периметра корпоративной сети на облачные сервисы и мобильные устройства, а также контроля уровня информационной безопасности в организациях с территориально-распределенной структурой благодаря обновлению модуля визуальной аналитики InfoWatch Vision.
«Чтобы решить проблему защиты от утечки данных в компаниях с разветвлённой структурой, мы дополнили модуль InfoWatch Vision новым приложением «Филиальная структура», — сообщил Александр Клевцов, руководитель направления DLP ГК InfoWatch. — Этот инструмент позволяет администратору системы в головном офисе компании оценить уровень информационной безопасности в каждом из филиалов и в организации в целом. Модуль также дает возможность вести мониторинг качества работы DLP-систем во всех подразделениях и оценить действия офицеров безопасности на местах, количество обработанных ими инцидентов и вынесенные по ним вердикты».
Сведения о мониторинге событий и инцидентов информационной безопасности в филиалах представлены в виде интерактивных многоуровневых отчетов в единой виртуальной консоли модуля InfoWatch Vision. События в отчете можно сгруппировать по политикам информационной безопасности (ИБ), объектам защиты и вердиктам офицеров безопасности по инцидентам.
По словам Александра Клевцова, еще одним ключевым дополнением в InfoWatch Traffic Monitor 6.10 стал контроль передачи конфиденциальных документов организации в условиях размытого корпоративного периметра за счет обеспечения защиты информации в облачной среде. Решение предотвращает утечки данных в облачной среде Microsoft Office 365 благодаря интеграции с сервисом Microsoft Cloud App Security. Кроме того, в версии 6.10 расширен список поддерживаемых мобильных устройств и добавлен перехват несанкционированной передачи данных на рабочих станциях, телефонах и планшетах через сервис мгновенных сообщений Telegram.
Для снижения количества ложноположительных срабатываний системы практически до нуля в InfoWatch Traffic Monitor 6.10 усовершенствованы технологии лингвистического анализа и добавлены новые категории классификации информационных потоков, которые детектируют данные по новым тематикам, таким как «Резюме», «Стратегия компании», «Система безопасности» и другим.
О ключевых особенностях предыдущей версии продукта вы можете узнать здесь.
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