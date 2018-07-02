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Как установить любимую экранную заставку в Windows 10
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Как установить любимую экранную заставку в Windows 10 

Chip.ru 2 июля 2018
Фото: Chip.ru
Откройте «Пуск | Параметры», выберите «Персонализация». Далее в левом поле «Экран блокировки». Можно также кликнуть по любому пустому месту на Рабочем столе правой кнопкой и в контекстном меню выбрать «Персонализация» и тот же «Экран блокировки».
Прокрутите правую область окна вниз и щелкните «Параметры заставки». Откроется новое окно, в котором из выпадающего списка можно выбирать старые добрые заставки.
Кроме времени включения заставки здесь можно установить повторный вход в Windows, для этого нужно установить флажок «Начинать с экрана входа в систему».
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