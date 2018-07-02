Что делать, если антивирус блокирует веб-камеру

Не можете открыть камеру в Skype? Иногда ее блокирует антивирус. В таком случае Skype отправляет сообщение «Камера используется другим приложением». Помощь может оказать кратковременное отключение антивируса. В пакете Kaspersky Internet Security 2017 вы можете отключить и саму блокировку. Откройте программу Security Suite и выберите пункт «Дополнительные функции», после чего открывается окно «Утилиты».

Щелкните в разделе «Контроль программ» по пункту «Подробнее». В следующем окне кликните по ссылке «Управление программами».

В верхнем правом углу в строке поиска введите «camera» для поиска в разделе « Microsoft Camera».

В столбце «Ограничения» щелкните правой кнопкой мыши по цветному квадрату и выберите в контекстном меню пункт «Ограничения», а затем «Доверенный». Повторите клик правой кнопкой мыши и выберите «Запуск разрешен».

Запустите новый поиск, введя в строке поиска «skype». Появятся два результата: «Microsoft Skype» и «Приложение Skype». Для обеих записей повторите указанные выше шаги, выполненные для результата «Microsoft Camera», — выберите в настройках «Доверенный» и «Запуск разрешен».

Закройте Security Suite и перезагрузите компьютер. Если после этого по-прежнему наблюдаются проблемы с доступом к камере, можно выполнить следующие действия. Повторно осуществите поиск по запросу «camera» (как указано выше) и дважды щелкните по записи «Microsoft Camera».

В следующем окне перейдите на вкладку «Права», далее к категории «Изменение операционной системы», а затем, в разделе «Подозрительные изменения в операционной системе», — к пункту «Доступ к веб-камере».

Кликните в столбце «Действия» по соответствующему символу и в выпадающем меню выберите «Разрешить». Подтвердите действие, нажав кнопку «Сохранить».

Повторите эти действия для пунктов «Microsoft Skype» и «Приложение Skype». После этого необходимо закрыть все окна и перезагрузить ПК. Теперь блокировка камеры отсутствует. Читайте также: Как изменить мелодию загрузки Windows

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