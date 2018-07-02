Роскомнадзор выявил более 250 нарушений в области персональных данных в I полугодии 2018 г.

«В I полугодии 2018 г. Роскомнадзором проведено 1 тыс. 505 контрольно-надзорных мероприятий в сфере защиты прав субъектов персональных данных, из которых 424 плановые выездные проверки и 1 тыс. 81 плановое мероприятие систематического наблюдения. По результатам указанных мероприятий выдано 327 предписаний и зафиксировано 259 нарушений в области персональных данных при анализе содержания интернет-сайтов операторов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее часто встречающимися нарушениями стали: непредоставление доступа к политике по обработке персональных данных и иным документам, регламентирующим порядок и условия обработки персональных данных; отсутствие у оператора утвержденных мест хранения персональных данных, перечня лиц, имеющих доступ и (или) осуществляющих обработку персональных данных; несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку без средств автоматизации; обработка персональных данных субъекта по достижении цели обработки; неуведомление уполномоченного органа об осуществлении обработки персональных данных и непредставление информации по соответствующему запросу.

По фактам выявленных нарушений государственными инспекторами Роскомнадзора, осуществляющими государственный контроль (надзор) в сфере обработки персональных данных, составлено 3 тыс. 317 административных протоколов.