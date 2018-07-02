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Роскомнадзор выявил более 250 нарушений в области персональных данных в I полугодии 2018 г.
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Роскомнадзор выявил более 250 нарушений в области персональных данных в I полугодии 2018 г. 

Агентство «Москва» 2 июля 2018
Фото: ИА Гарант
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подвела итоги осуществления государственного контроля в сфере защиты прав субъектов персональных данных за шесть месяцев 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«В I полугодии 2018 г. Роскомнадзором проведено 1 тыс. 505 контрольно-надзорных мероприятий в сфере защиты прав субъектов персональных данных, из которых 424 плановые выездные проверки и 1 тыс. 81 плановое мероприятие систематического наблюдения. По результатам указанных мероприятий выдано 327 предписаний и зафиксировано 259 нарушений в области персональных данных при анализе содержания интернет-сайтов операторов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наиболее часто встречающимися нарушениями стали: непредоставление доступа к политике по обработке персональных данных и иным документам, регламентирующим порядок и условия обработки персональных данных; отсутствие у оператора утвержденных мест хранения персональных данных, перечня лиц, имеющих доступ и (или) осуществляющих обработку персональных данных; несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку без средств автоматизации; обработка персональных данных субъекта по достижении цели обработки; неуведомление уполномоченного органа об осуществлении обработки персональных данных и непредставление информации по соответствующему запросу.
По фактам выявленных нарушений государственными инспекторами Роскомнадзора, осуществляющими государственный контроль (надзор) в сфере обработки персональных данных, составлено 3 тыс. 317 административных протоколов.
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