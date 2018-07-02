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Теперь всю переписку и разговоры россиян операторы будут хранить полгода
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Теперь всю переписку и разговоры россиян операторы будут хранить полгода 

ИА Север-Пресс 2 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
С 1 июля операторы связи и интернет провайдеры будут хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев.
Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 26 июня 2018 года №728. Доступ к данным будут иметь сотрудники уполномоченных госорганов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности государства.
Как сообщает «Российская газета», сейчас операторы обязаны хранить шесть месяцев только информацию о фактах соединения и не должны хранить содержание этих сообщений и переговоров.
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