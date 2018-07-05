Обнаружен компьютерный вирус-«дурак»

Эксперты в области кибербезопасности обнаружили новый вирус, поражающий компьютеры на macOS. Создатель специализированного сайта Objective-See Патрик Вардл (Patrick Wardle) в своем блоге назвал его «дураком» (OSX.Dummy).

Вредное ПО распространялось киберпреступниками через мессенджеры Discord и Slack. Притворяясь известными криптовалютными инвесторами или администраторами каналов, посвященных цифровым средствам, они рекомендовали жертвам ввести некоторые команды в терминале macOS.

Такие команды приводили к загрузке файла, который самостоятельно закреплялся в системе и разрешал преступникам доступ к ней. Эксперты предполагают, что вредное программное обеспечение было предназначено для воровства криптовалюты у майнеров.

Вардл заявил, что такой вирус довольно бестолков, так как он сам запрашивает у пользователя пароль администратора и команду выполнить программы. Эти свойства подали ему идею назвать программу «дураком».

Ранее специалисты Банка международных расчетов предрекли интернету полную остановку. По их мнению, огромные объемы розничные блокчейн-транзакции могут обрушить технологическую инфраструктуру глобальной сети.