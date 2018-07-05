Ещё
Обнаружен компьютерный вирус-«дурак»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаружен компьютерный вирус-«дурак» 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Эксперты в области кибербезопасности обнаружили новый вирус, поражающий компьютеры на macOS. Создатель специализированного сайта Objective-See Патрик Вардл (Patrick Wardle) в своем блоге назвал его «дураком» (OSX.Dummy).
Вредное ПО распространялось киберпреступниками через мессенджеры Discord и Slack. Притворяясь известными криптовалютными инвесторами или администраторами каналов, посвященных цифровым средствам, они рекомендовали жертвам ввести некоторые команды в терминале macOS.
Такие команды приводили к загрузке файла, который самостоятельно закреплялся в системе и разрешал преступникам доступ к ней. Эксперты предполагают, что вредное программное обеспечение было предназначено для воровства криптовалюты у майнеров.
Вардл заявил, что такой вирус довольно бестолков, так как он сам запрашивает у пользователя пароль администратора и команду выполнить программы. Эти свойства подали ему идею назвать программу «дураком».
Ранее специалисты Банка международных расчетов предрекли интернету полную остановку. По их мнению, огромные объемы розничные блокчейн-транзакции могут обрушить технологическую инфраструктуру глобальной сети.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили2
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника16
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение