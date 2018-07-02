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Вьетнам потребовал от Facebook исправить карты, где спорные острова указаны как часть КНР
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Вьетнам потребовал от Facebook исправить карты, где спорные острова указаны как часть КНР 

ТАСС 2 июля 2018
ХАНОЙ, 2 июля. /ТАСС/. Вьетнам потребовал от социальной сети Facebook исправить ее карты, на которых спорные архипелаг Спратли и Парасельские острова в Южно-Китайском море идентифицировались как часть территории Китая.
Соответствующее обращение в компанию, как сообщает в понедельник газета «Зан чи», направило министерство информации и массовых коммуникаций Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).
Вьетнамские пользователи соцсети обратили внимание на то, что ее карты «нарушают территориальную целостность Вьетнама», в конце прошлой недели. В ответ на обращение минсвязи СРВ представители Facebook заверили, что произошла техническая ошибка без какого-либо политического подтекста. Ситуация была урегулирована в понедельник, и теперь острова на картах Facebook не значатся как часть территории КНР.
В последние годы вьетнамцы не только стали наиболее активными пользователями соцсети в Юго-Восточной Азии, но и вошли по этому показателю в первую десятку стран мира, заняв в ней седьмое место с 64 млн действующих аккаунтов.
Архипелаг Спратли и Парасельские острова уже много лет остаются центром многонационального конфликта в Южно-Китайском море. Кроме Ханоя и Пекина о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Позиция Вьетнама по вопросу принадлежности архипелага Чыонгша (вьетнамское название Спратли) и расположенных по соседству с ним островов Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов) заключается в том, что Ханой «имеет достаточно исторических и юридических оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами».
Несколько лет назад, когда был только запущен онлайн-сервис Google maps, на картах этой системы спорные острова тоже обозначались как часть территории Китая. После официального обращения вьетнамского внешнеполитического ведомства к компании Google этот спорный момент был исправлен.
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