Стало известно, какие смартфоны шпионят за пользователями

На некоторых смартфонах Huawei и Xiaomi установлено приложение, которое шпионит за пользователями. К такому выводу пришли специалисты компании GMobi, пишет The Wall Street Journal . Отмечается, что специальная программа входит в состав базового интерфейса и ее невозможно удалить.

Так, приложение передает на удаленные серверы идентификаторы IMEI и MAC, а также географические координаты местоположения. Полученные данные должны использоваться для показа персонализированной рекламы, однако, как утверждают аналитики, эта информация может быть передана третьим лицам.

Название программы-шпиона пока не называется.

Ранее Пятый канал сообщал, что сканер пальца на смартфоне научили распознавать смерть владельца.