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Стало известно, какие смартфоны шпионят за пользователями
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Стало известно, какие смартфоны шпионят за пользователями 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: Пятый канал
На некоторых смартфонах Huawei и Xiaomi установлено приложение, которое шпионит за пользователями. К такому выводу пришли специалисты компании GMobi, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что специальная программа входит в состав базового интерфейса и ее невозможно удалить.
Так, приложение передает на удаленные серверы идентификаторы IMEI и MAC, а также географические координаты местоположения. Полученные данные должны использоваться для показа персонализированной рекламы, однако, как утверждают аналитики, эта информация может быть передана третьим лицам.
Название программы-шпиона пока не называется.
Ранее Пятый канал сообщал, что сканер пальца на смартфоне научили распознавать смерть владельца.
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